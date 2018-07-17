За прошедшие 7 дней в Керчи произошло 39 возгораний и 1 пожар

Сегодня в здании городской администрации Керчи прошло аппаратное совещание. Отчет об обстановке в городе предоставил начальник ЕДДС города Виталий ПЛУЖНИКОВ.
Виталий ПЛУЖНИКОВ рассказал о количестве ДТП в городе, о проблемных вопросах, с которыми обращаются керчане, и о ЧС, произошедшем сегодняшним утром.
В ходе своего доклада он также сообщил о том, что за прошедшую неделю в Керчи произошло 39 возгораний и 1 пожар.
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«В основном, происходили возгорания сухостоя. Пожар же случился в частном секторе Керчи», — рассказал начальник ЕДДС Керчи.
Напоминаем, что на территории Крыма сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности. Такое положение было введено в связи с неблагоприятными погодными условиями.