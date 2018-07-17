За прошедшую неделю в Керчи зарегистрировано 43 ДТП

Статистика ДТП в Керчи шокирует. Ежедневно в городе регистрируются аварии и дорожно-транспортные происшествия.

Как сообщил начальник ЕДДС на аппаратном совещании при участии главы администрации города и председателя горсовета, за прошедшую неделю в Керчи зафиксировано 43 ДТП.

В многочисленных авариях пострадал 1 человек. Происшествие с его участием случилось на улице Чкалова.

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«Основные причины аварий: невнимательность водителей и нарушение ПДД», — прозвучало в докладе.

Уважаемые водители, будьте внимательны! Помните, что от ваших действий зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и благополучие окружающих.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи

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