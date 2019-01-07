За прошлую неделю «Крымавтодор» очистил 19000 км дорог от снега

За прошедшую неделю филиалы Крымавтодора очистили в общей сложности 19 000 км дорог межмуниципального и регионального значения, а обработали противогололедными материалами – 14500 км. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Для того, чтобы выполнить эти задачи было израсходовано 8200 тонн пескосоляной смеси и 160 тонн соли, а на работах по устранению последствий снегопадов задействовано более 120 единиц техники.

Работу дорожников осложнили температурные переходы из минуса в плюс и обратно, в том числе ставшие причиной схода лавин на Ай-Петри.

Несмотря на заблаговременные предупреждения об ограничении движения транспорта по дороге на Ай-Петри и установленные дорожные знаки, запрещающие проезд на вершину, водители игнорировали запрет и ехали на опасный участок. После известного инцидента со сходом лавин и блокирования машин на плато Ай-Петри проезд транспорта к вершине по распоряжению Министерства транспорта Республики Крым полностью запрещен.

Ограничения движения на других дорогах, содержание которых находится в ведении Крымавтодора, не вводилось.

Дорожники следят за текущей дорожной ситуацией и оперативно реагируют на ее изменения. Крымавтодор работает во взаимодействии с администрацией районов и МЧС, для своевременного реагирования на изменение дорожной обстановки задействована единая дежурно-диспетчерская служба.