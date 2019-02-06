За проживающего в доме «нелегала» керчанка получила срок

Жительница Керчи предоставляла свой дом для проживания гражданину Таджикистана, незаконно находившемуся в нашей стране. Об этом сообщается на официальном сайте Прокуратуры города Керчи.

Местная жительница, 56 лет, признана виновной в совершении преступления, трактуемого законодательством РФ, как «Организация незаконного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации».

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Прокуратура вынесла керчанке приговор, предусматривающей наказание в виде четырех месяцев лишения свободы условно.

Таджикский мигрант выдворен за пределы Российской Федерации.