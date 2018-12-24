За сбыт наркотиков в Керчи задержали женщину и мужчину

Керченские полицейские задержали подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков — «солей». Об этом сообщает Пресс-служба УМВД России по г. Керчи.

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пресекли незаконную деятельность, ранее судимых за подобные преступления, 37-летней керчанки и 40-летнего жителя Ленинского района, подозреваемых в сбыте наркотиков. Оба преступника состоят на учете у врача-нарколога.

В ходе личного досмотра у «сбытчиков» изъяли синтетические наркотики — «соли», вес не уточняется.

Следственный отдел возбуждил уголовное дело по ч.3 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) УК РФ.

Преступникам грозит лишение свободы сроком от четырех до пятнадцати лет.

Сейчас они находятся под стражей и помещены в изолятор временного содержания.