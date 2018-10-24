За сентябрь 27 керчан подверглись нападению животных

За сентябрь 27 керчан подверглись нападению животных

За прошлый месяц были зарегистрированы случаи нападения животных на людей.

Всего по городу Керчи за сентябрь 2018 года в травмпункт и хирургические кабинеты обратились 27 человек с жалобами на покусы животными, из них дети – 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

За аналогичный период прошлого года столько же керчан подверглись нападению животных.

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Случаев бешенства среди животных и людей в сентябре 2018 года, а также случаев укуса, ослюнения, оцарапывания дикими животными не зарегистрировано.

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