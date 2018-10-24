За сентябрь 27 керчан подверглись нападению животных

За прошлый месяц были зарегистрированы случаи нападения животных на людей.

Всего по городу Керчи за сентябрь 2018 года в травмпункт и хирургические кабинеты обратились 27 человек с жалобами на покусы животными, из них дети – 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

За аналогичный период прошлого года столько же керчан подверглись нападению животных.

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Случаев бешенства среди животных и людей в сентябре 2018 года, а также случаев укуса, ослюнения, оцарапывания дикими животными не зарегистрировано.

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