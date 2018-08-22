За строительство Крымского моста рабочие получат медали

Российским и иностранным гражданам и организациям, внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста, вручат медаль за строительство. Об этом стало известно вчера из распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации.

Само распоряжение было подписано президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

На разработку памятных медалей были выделены деньги из резервного фонда Президента РФ, а это почти 28 миллионов рублей. К медалям будут идти: грамоты, капсулы и футляры для медалей и папок для грамот.

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В распоряжении говорится, что вручение памятной медали «За строительство Крымского моста» производится от лица Президента РФ, а порядок вручения определяет Минтранс России.

Сама медаль будет изготовлена из медно-никелевого сплава. В диаметре она будет составлять 60 мм, толщина 5 мм, а края бортиков будут в ширину 1,7 мм.

В описании медали говорится:

«На лицевой стороне медали, в центре, располагается изображение части Крымского моста с арочными пролетами, под ним, на фоне покрытого эмалью синего цвета стилизованного изображения моря, — карта Керченского пролива, на которую нанесена покрытая эмалью красного цвета линия пролегания Крымского моста, соединяющего полуостров Крым и Краснодарский край», — сказано в распоряжении.

Вверху по кругу будет надпись – «От Президента Российской Федерации».

На обратной стороне планируется расположить надпись: «За строительство Крымского моста», а внизу – цифры «2014-2019».

При вручении медаль будет помещаться в прозрачную капсулу, капсула в выполненный из дерева футляр с ложементом.

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