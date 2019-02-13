За сутки в Крыму произошло семь пожаров: есть пострадавший

Возгорания были зафиксированы в Керчи, селе Горностаевка, селе Приозерное, селе Новопавловка, а также в Ялте, Феодосии и Кировском районе. Об этом сообщают РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС России.

В селе Приозерном Ленинского района и в Керчи горели частные дома. В первом случае сгорела мансарда дома площадью 50 кв.м, во втором – огнем были уничтожены личные вещи на площади 9 кв.м. Пострадавших нет.

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В районе села Горностаевка Ленинского района в ночь на среду горел вагончик на открытой территории. Огнем была повреждена обшивка вагончика, мебель и вещи на площади 15 кв.м. На пожаре пострадал мужчина, 39 лет.

В селе Новопавловка Бахчисарайского района горел гараж, в результате чего уничтожена кровля площадью 36 кв. м. Собственник объекта устанавливается.

В Ялте, Кировском районе и в Феодосии горел мусор. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали очаги возгорания, не допустив распространения огня на соседние территории.