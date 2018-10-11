Врача в Крыму судили за убийство младенца

Приговором Красноперекопского районного суда Республики Крым врач-педиатр признан виновным в причинении смерти по неосторожности новорожденному ребенку.

Всесторонне изучив материалы дела, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 с половиной года. Об этом сообщила пресс-служба Красноперекопского районного суда Республики Крым.

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«При условии своевременной госпитализации, правильного установления диагноза, надлежащего обследования и лечения в условиях стационара имелась высокая вероятность благоприятного исхода для жизни и здоровья новорожденного», – цитирует пресс-служба заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

В ведомстве уточняют, что в 2016 году в городскую больницу Красноперекопска обратилась мать с новорожденным ребенком. Несмотря на действия врачей городской и республиканских больниц, ребенок умер в реанимационном отделении.

Суд признал подсудимого виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Врач также не имеет права выезжать за пределы территории муниципального образования, изменять место жительства и работы, а также должен ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган.

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