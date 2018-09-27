За уклонение от призыва в армию керчанин заплатит 6 тысяч рублей

Молодой человек из Керчи нарушил конституционный долг и обязанность гражданина Российской Федерации по защите Отечества, не явившись в военный комиссариат для призыва на военную службу.

Керченским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении керчанина 1996 года рождения, который неоднократно получал повестки о вызове в военный комиссариат. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

Читайте: За покупку сигарет керчан приговорили к полутора годам лишения свободы

Молодой человек ни разу не появился на мероприятиях, связанных с прохождением службы, так как не хотел идти в армию. Документы, подтверждающие уважительную причину неявки, предоставлены не были.

В связи с тем, что керчанином впервые совершено преступление небольшой тяжести, а также в ходе следственных действий им принесены извинения и изъявлено желание явиться в военный комиссариат в ближайший призыв, суд прекратил уголовное преследование.

За уклонение от призыва на военную службу к керчанину суд применил меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 6 тысяч рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.