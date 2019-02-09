За украденную у старушки «тысячу» керчанин может сесть на семь лет

Молодой человек отобрал у пенсионерки тысячу рублей на покупку спиртного, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В Керченскую полицию обратилась 86-летняя местная жительница, с просьбой найти ограбившего ее мужчину.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого в совершении ограбления 31- летнего местного жителя, который оказался ранее судимым за подобные действия

По словам потерпевшей, накануне ее зять распивал со своим товарищем спиртные напитки. После того, как у собутыльников закончилось спиртное, зять решил одолжить денег у тещи. Женщина отказалась дать деньги в долг, объяснив, что у нее осталась всего тысяча рублей, которая ей необходима на собственные нужды.

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Зять рассказал собутыльнику, что теща денег ему не дала. Спустя какое-то время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый сам пошел к женщине и отобрал у нее 1000 рублей, о чем не стал сообщать зятю потерпевшей.

Подозреваемый написал явку с повинной и полностью сознался в содеянном. Как пояснил злоумышленник, отобранные деньги он потратил на спиртное и еду.

В данный момент мужчина заключен под стражу и ему может грозить лишение свободы сроком до 7 лет за преступление, идентифицируемое УК России, как грабеж.