За вождение в нетрезвом состоянии керчанин осужден на 240 часов обязательных работ

Приговором Керченского городского суда за совершение преступления против безопасности движения признан виновным и осужден житель города Керчи. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что керчанин управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования проигнорировал, за что был подвергнут административному наказанию.

Приговором Керченского городского суда за совершение преступления против безопасности движения керчанин признан виновным и осужден. Ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением нрава занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, сроком на три года.

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При назначении наказания суд учел характеристику осужденного. По месту жительства он характеризуется отрицательно. В период 2017-2018 годов неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе и за неповиновение законным распоряжениям или требованиям сотрудника полиции, а также за мелкое хулиганство.