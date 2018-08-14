Заасфальтировали новый участок дороги на улице Льва Толстого

Один из участков дороги на улице Льва Толстого заасфальтировали.

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Дорога, который таковой было назвать раньше сложно, наконец-то обрела дорожное полотно. Заасфальтирован участок дороги до церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

КерчьИНФО напоминает, что в рамках объекта «Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в городе Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив» АО «ВАД» провело работы по ремонту улиц Шлагбаумская и на данный момент проводит замену дорожного полотна на улице Льва Толстого.

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