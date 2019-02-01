Заболевшего моряка эвакуируют через Керченский пролив в порт Кавказ

Украинского моряка с судна «Канопус» планируется доставить на буксире в порт Кавказ. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на источник Росморречфлота.

«В данный момент решается вопрос с пограничниками, так как больной моряк является гражданином Украины. В ближайшее время планируется выход катера «Романтик» из порта Кавказ для снятия больного с борта», — сообщает пресс-служба Росморречфлота.

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В ведомстве уточнили, что заболевший может быть доставлен на берег в ближайшие полтора часа. При прибытии буксира с эвакуированным моряком больного передадут в порт Кавказе бригаде «скорой помощи».