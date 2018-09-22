Забор на «Институте» восстановят в ближайшее время

Ранним воскресным утром 16 сентября возле остановки «Институт» городской автобус НЕФАЗ снёс тротуарное ограждение. По сообщениям очевидцев, забор был смят «в гармошку», а правая сторона автобуса сильно повреждена. Были ли в салоне автобуса пассажиры на момент аварии — неизвестно.
Начальник Управления ЖКХ по городу Керчи Вячеслав КАРПОВ сообщил, что в ближайшее время забор, снесенный НЕФАЗом возле остановки «Институт», собираются восстанавливать. Однако непонятно за чей счёт — страховой компании НЕФАЗа либо виновника ДТП, которым является водитель транспортного средства.
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Всю необходимую информацию о стоимости забора, сумме ущерба, нанесенного городу, можно будет узнать позднее.