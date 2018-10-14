Заброшенный садик в районе Аршинцево стали расчищать

Керчане обратили внимание на то, что заброшенный садик в районе Аршинцево стал немного чище. Об этом в редакцию КерчьИНФО сообщили постоянные читатели.

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Заброшенный садик находится на улице Черноморской.

«Вчера гуляя с ребёнком обнаружила, что заброшенные сады по улице Черноморской снова начали расчищать…», — написала наша читательница.

КерчьИНФО напоминает, что по поручению заместителя главы госадминистрации Керчи Евгения АДАМЕНКО была создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься пресечением образования несанкционированных свалок.

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