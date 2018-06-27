Зачем депутат Госдумы приезжал в Керчь?

Вчера Керчь с рабочим визитом посетил депутат Государственной думы РФ Константин БАХАРЕВ. Чиновник познакомился реализацией программы «Формирование комфортной городской среды».

Константин БАХАРЕВ вместе с руководством города посетил Молодежный парк, где продолжаются работы по реконструкции и Комсомольский парк, который еще ждет своей очереди. А так же один из Дворов, который в этом году попал под федеральную программу по благоустройству. Об это сообщил Глава Керченского городского совета Николай ГУСАКОВ на своей официальной странице в социальной сети:

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«Провели встречу с гражданами во дворе жилого дома по адресу: ул. Кирова, 103. Этот двор будет реконструирован по программе «Формирование комфортной городской среды» в текущем году. Сметная стоимость проекта, который был представлен сегодня проживающим тут гражданам, составляет порядка 15 млн. рублей. С местными жителями завязалась живая, эмоциональная, но достаточно конструктивная дискуссия».

Глава города отметил, что керчане должны понимать — именно они хозяева своего двора и всего, что в нем находится. Совместными усилиями этот двор можно сделать одним из самых образцовых.

Фото: горсовет.

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