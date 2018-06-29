Зачем нужны новые автовокзалы на трассе «Таврида»?

Как сообщалось ранее на сайте КерчьИНФО, Министр транспорта Республики Крым анонсировал начало строительства двух автовокзалов в Керчи и Феодосии вдоль трассы «Таврида». Сегодня директор ГУП «Крымавтотранс» Игорь КОРОБЧУК объяснил в эфире радио «Спутник в Крыму», чем обусловлена необходимость строительства новых автовокзалов.

«Рассмотрев конфигурацию трассы «Таврида», которая обходит Керчь и Феодосию, мы пришли к выводу, что необходимо создать транспортные пересадочные пункты: 20-й км трассы «Таврида» возле Керчи и 95-й возле Феодосии. Существующие автовокзалы в Керчи и Феодосии будут», — сказал он.

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КОРОБЧУК пояснил, что новые пункты создадут для удобства туристов, которые смогут добраться до курортов восточного побережья. Кроме того, они позволят снизить нагрузку на транспортную систему Феодосии и Керчи. Новые автовокзалы будут работать и после того, как недалеко от этих городов построят два новых транспортно-пересадочных узла вдоль трассы «Таврида». «Идея — сделать пересадочный пункт и пересмотреть маршрутную сеть, чтобы оттуда люди не вышли в поле и могли не только добраться в Керчь или вернуться в Феодосию, но и возле Керчи уехать в Ленино, Щелкино, а возле Феодосии — в Коктебель и Новый Свет. А также, чтобы большие автобусы, межсубъектовые, не заводить на автовокзалы Феодосии и Керчи», — пояснил Игорь КОРОБЧУК .

Директор предприятия также добавил, что существующие автовокзалы в Керчи и Феодосии будут продолжать функционировать в обычном режиме.

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