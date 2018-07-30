Задержан злоумышленник, устроивший поножовщину в Героевке

Оперуполномоченными уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г.Керчи задержан 37-летний житель ближнего зарубежья, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум местным жителям. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России

Предварительно установлено, что на пляже в поселке Героевка между двумя отдыхающими компаниями произошел конфликт.

В результате конфликта злоумышленник нанес двоим обидчикам ножевые ранения. 32-летний потерпевший керчанин с места происшествия бригадой «скорой помощи» был доставлен в городскую больницу, позднее за медицинской помощью обратился его 41-летний приятель.

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Со слов задержанного мужчины, в ходе конфликта он заступился за свою спутницу.

В настоящее время следственным отделом отдела полиции №1 УМВД России по г.Керчи по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 п.«з» ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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