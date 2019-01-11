Задержанным в Керченском проливе украинским морякам могут продлить срок ареста

Суд рассмотрит ходатайство 15 января.

Адвокат одного из задержанный в Керченском проливе украинских военных Сергей БАДАМШИН сообщил, что ФСБ РФ просит продлить срок ареста:

«Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока ареста моряков. Лефортовский суд Москвы 15 января рассмотрит соответствующие ходатайства», — передает ТАСС.

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Напомним, в ноябре прошлого года украинские военные корабли незаконно прошли в акваторию Керченского пролива.