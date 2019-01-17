Загадочное природное явление в небе над Керчью (ФОТО)

Вчера вечером керчане могли наблюдать лунное гало.

Гало — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни.

Лунные гало образуются благодаря ледяным кристаллам в высотных облаках, которые улавливают лучи лунного света и преломляют их в кольцо. Иногда в морозную погоду гало образуется кристаллами очень близко к земной поверхности.

Существует множество типов гало. Его вид зависит от формы и расположения кристаллов.

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Вчера вечером керчанка Людмила БАХАРЕВА запечатлела загадочное природное явление на фотографиях.

Изображения удивительного лунного галло, мрачного и мистического, вызывают не только эстетическое наслаждение, но и завораживают.

Загадочное природное явление в небе над Керчью

Фото: Людмила Бахарева