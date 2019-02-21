Закаленное стекло — особенности материала

Закаленное стекло – особый материал, получаемый посредством тепловой обработки стеклянных листов. Воздействие высокой температуры меняет физические свойства изделия, повышая его надежность и прочность. Таким способом обрабатываются светопрозрачные конструкции, эксплуатация которых предполагает необходимость выдерживать значительные нагрузки и отвечать высоким стандартам безопасности. Обработка увеличивает стоимость закаленного стекла, но и расширяет область его использования.

Как получают стекло высокой прочности?

Особенности процесса изготовления стекла позволяют получить материал, свойства которого совпадают с условиями использования изготавливаемых из него светопрозрачных конструкций. Осуществление сложного технологического процесса требует участия квалифицированного персонала и использования современного оборудования. Закалка проводится в несколько этапов:

нагрев стеклянных полотен до температуры 650-680оС;

быстрое равномерное охлаждение листов.

Контрастные температуры активируют особые процессы, за счет которых закаленное стекло получает новые свойства:

Высокий показатель прочности. Закаленные листы надежней обычного стекла в 5-7 раз.

Устойчивость к температуре. Обработка позволяет материалу выдерживать температурные перепады в диапазоне -70…+250оС.

Безопасность. После термообработки изделия из закаленного стекла при ударе разбиваются на множество мелких круглых осколков, исключающих травмирование. За счет нанесения на поверхность специальной пленки стекло не разлетается в разные стороны после разрушения листа.

Каленое стекло сохраняет оптические свойства, габариты и внешний вид исходного сырья. После обработки поверхность материала может окрашиваться, оклеиваться пленкой либо декорироваться иными способами.

Качественные характеристики закаленного сырья делают его популярным вариантом для изготовления офисных перегородок, установка которых рекомендуется в местах большого скопления людей. Закаленные конструкции долговечны, привлекательны, могут изготавливаться в больших размерах, не требуют специального ухода.

Компания Glasstrong широко использует такой тип особопрочного стекла для изготовления офисных и торговых перегородок, что позволяет потребителям купить надежные и качественные изделия без лишней переплаты.