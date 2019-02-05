Закат в Керчи и чудесный вид на море (ФОТО)

Вот и наступил вечер. Подходит к концу долгий рабочий день. Многие горожане уже торопятся домой, чтобы отдохнуть и посвятить время близким.

Одно из любимых занятий керчан — любоваться завораживающим закатом. Большое количество людей разного возраста, разных поколений традиционно приходит к морю, чтобы увидеть собственными глазами чудесный пейзаж. Движет этими людьми желание прикоснуться взором к прекрасному, запечатлеть его в памяти, умиротворенно любуясь расцвеченным горизонтом.

Голубое море, лебеди и чайки, скалы, корабли и величественный Крымский мост — всё это вызывает восторг и заставляет душу ликовать.

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Керчь сказочка и великолепна. Её прекрасные закаты — еще одна местная достопримечательность. Закаты ни в одной стране, ни в одном городе мира не сравнятся с закатами в городе двух морей.

Нам очень повезло, керчане!

Закат в Керчи и чудесный вид на море

Фото: Людмила Бахарева