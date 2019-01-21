Заключённые будут изготовлять урны для Керчи

В Керчи обсудили вопросы сотрудничества с управлением федеральной службы исполнения наказаний России по РК в части производства товаров для города.

По словам заместителя начальника УФСИН Олега ПОДЗЫВАЛОВА, служба специализируется на выпуске продукции и оказании услуг по металлообработке, деревообработке, швейном производстве и заинтересована в развитии промышленного сектора в Керчи. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

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«Согласен рассмотреть такое взаимодействие. Тем более, что у нас уже есть опыт: новые остановочные павильоны частично были изготовлены керченской исправительной колонией. Эта работа по городу будет продолжена. Кроме того, в перспективе планируется замена ограждений, урн, контейнеров и мы заинтересованы в том, чтобы работать с единым поставщиком», — пишет БОРОЗДИН.

Также обсудили возможность привлечения спецконтингента для уборки города и частных территорий. Керчь пользуется этой услугой. «Мы довольны таким сотрудничеством и готовы рассмотреть все предложения УФСИН», — подчеркнул глава Керчи.