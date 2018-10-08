Закон подписан: все подробности пенсионной реформы в России

Президент России Владимир ПУТИН подписал федеральный закон, направленный на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.

Утвержденные в соответствии с законом изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста начнется постепенно с 1 января 2019 года и продлится в течение 10 лет до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба государственного учреждения – управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Керчи Республики Крым.

«На первом этапе изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения, то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно. С учетом переходных положений они получат право выйти на пенсию на полгода позже — во второй половине 2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 60, 5 и 55, 5 лет в зависимости от даты рождения» — рассказывают в пресс-службе.

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров. Они продолжат получать положенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с ранее приобретенными правами и льготами.

Более того, предусмотрено увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров за счет ежегодной индексации существенно выше инфляции. Средний размер индексации составит тысячу рублей в месяц.

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Важно отметить, что для крымчан сохраненный размер пенсии не подлежит увеличению. Пенсия будет выплачиваться в сохраненном размере до тех пор, пока размер пенсии, рассчитанный в соответствии с законодательством РФ, не сравняется с сохраненным.

«Право досрочного выхода на пенсию сохраняется для всех, кому оно было предоставлено ранее. Также не измениться специальный стаж, дающий право на пенсию для педагогических, медицинских, творческих работников и для граждан, работающих на Крайнем Севере и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера».

Помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на пенсию, вводятся новые основания назначения пенсии раньше достижения пенсионного возраста. Право уйти на пенсию на два года раньше будет предоставлено женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим стаж 42 года. Воспитавшие трех или четырех детей женщины смогут выйти на пенсию досрочно на три и четыре года соответственно.

В течение переходного периода по повышению пенсионного возраста будут сохранены все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, ими смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины при достижении 60 лет. Аналогично в пределах прежнего пенсионного возраста сохраняется назначение накопительной пенсии и других видов выплаты пенсионных накоплений.

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Границы предпенсионного возраста увеличиваются с 2 до 5 лет – в течение этого периода предусмотрены новые дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсионного возраста. Как и раньше, они смогут выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства.

Для неработающих пенсионеров, живущих в сельской местности и имеющих 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года вводится увеличение к пенсии в размере 25 процентов от фиксированной выплаты страховой пенсии.

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