«Заложники» освобождены, а «террористы» обезврежены: в Керченском проливе завершились учения

В Керченском проливе в Азовском море закончились контртеррористические учения. Крымские и краснодарские силовики освободили заложников и обезвредили условных террористов, которые захватили гражданское судно. Об этом Крымскому информационному агентству рассказали в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ по РК.

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«В районе мыса Фонарь прошли тактико-специальные учения, в которых были задействованы несколько сотен человек, среди которых представители крымских и краснодарских силовых структур. В контртеррористической операции по освобождению моряков участвовали служащие пограничного управления, ФСБ, МВД, Росгвардии, Черноморского флота министерства обороны», — рассказали в пресс-службе.

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