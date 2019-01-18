Заместитель министра внутренних дел Республики Крым посетил Керчь (ФОТО)

Вчера заместитель министра внутренних дел по Республике Крым генерал-майор полиции Павел КАРАНДА посетил керченский отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

В рамках рабочего визита заместитель республиканского ведомства принял участие в расширенном оперативном совещании руководящего состава полиции города Керчи. Были подведены итоги оперативно-служебной деятельности керченских полицейских за 12 месяцев 2018 года и определены основные направления работы на предстоящий 2019 год.

«Отмечено, что за прошедший год сотрудниками управления выполнен значительный объем работы по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступностью, что позволило сохранить контроль над обстановкой в городе. Раскрываемость преступлений по основным направлениям повысилась, существенных просчетов в оперативно-служебной деятельности в 2018 году не допущено», — рассказывают в пресс-службе.

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В завершении совещания заместитель министра внутренних дел по Республике Крым генерал-майор полиции Павел КАРАНДА отметил, что в правоохранительной деятельности имеется ряд положительных тенденций, которые необходимо сохранить. Он призвал личный состав керченской полиции приложить максимум усилий для исправления и недопущения выявленных недостатков в работе в будущем.

Заместитель министра внутренних дел Республики Крым посетил Керчь