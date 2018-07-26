Замглавы УФАС «оценил» свою свободу в 3 миллиона рублей

В скором времени судом будет рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю за требование взятки в 3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым.

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«По данным следствия, обвиняемый, располагая информацией о том, что в УФАС по Республике Крым и городу Севастополю поступила жалоба на одну из организаций, участвующих в тендере, желая получить вознаграждение за организацию рассмотрения жалобы в интересах данного юридического лица привлек к совершению преступления знакомых и потребовал через них от представителей организации взятку в размере 3 млн. рублей», — говорится в сообщении.

В ходе проводившегося расследования следственным комитетом было собрано достаточное количество улик, которые подтверждают вину подозреваемого. Уголовное дело на данный момент передано в суд для рассмотрения по существу.

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