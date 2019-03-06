Замминистра уехал, осадочек остался: бывший мэр Керчи продолжает всех «морозить»

Сегодня Олега ОСАДЧЕГО убеждали предоставить доступ к общедомовому имуществу заместитель министра ЖКХ РК Энвер АБЛАЕВ и замглавы администрации Керчи Евгений АДАМЕНКО.

Напомним, что под полами бывшего мэра Керчи в ноябре 2018 года произошла авария. Прибывших на место устранения аварии специалистов, ОСАДЧИЙ не пустил к сетям теплоснабжения, расположенных под его квартирой.

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Работники управляющей компании провели ряд мероприятий и смогли подключить к системе 80% квартир домов. Но остальные квартиры в доме №2 по улице Набережной подключить до сих пор не удается из-за упрямства бывшего градоначальника Керчи.

Сегодня в присутствии замминистра Крыма по ЖКХ Олег ОСАДЧИЙ в очередной раз отказал в предоставлении доступа. Об этом пишет на своей странице в Facebook Сергей БОРОЗДИН.

«Был составлен соответствующий протокол об отказе, который подписали жители дома. Обращение МУП «ЖилсервисКерчь» на предмет доступа к общедомовому имуществу находится в суде», — пишет БОРОЗДИН.

Таким образом, три квартиры по этому адресу остаются полностью без тепла и в еще трёх квартирах отопление подается только по одному стояку.