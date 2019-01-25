Полицейского из Ленинского района лишили водительских прав

Мировым судьей Керченского судебного района рассмотрено дело о привлечении к административной ответственности заместителя начальника полиции ОМВД России по Ленинскому району за совершение административного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.

Его обвиняли в невыполнении законного требования уполномоченным должностным лицом прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения при вождении автомобиля.

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С учетом всех обстоятельств дела, суд признал нарушителя виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком 1 год 6 месяцев.