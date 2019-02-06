Занять выгодную нишу: зачем британские делегаты едут в Крым?

В апреле 2019 года более 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов прибудут в Крым. Об этом заявил «Известиям» глава республики Сергей АКСЁНОВ.

Представители делегации из Великобритании станут гостями V Ялтинского международного экономического форума. По словам сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея НАЗАРОВА, иностранные инвесторы оценивают Крым, как регион с большим инвестиционным потенциалом.

Андрей НАЗАРОВ подчеркнул, что интерес иностранных инвесторов к полуострову очевиден: уникальный климат, отели на берегу моря, рестораны и т.д., и бизнесмены понимают, что именно первые участники получат преференции, а остальным придется «стоять в очереди».

Читайте: Благодаря трассе «Таврида» в Крыму появится ещё 588 рабочих мест

«Визиты иностранных делегаций помогают рушить искусственно созданные политиками барьеры и способствуют нормализации отношений между странами», — пишет Сергей АКСЁНОВ на своей странице в «Facebook».

Крым с каждым годом становится все более привлекательным регионом для иностранных инвесторов – и Ялтинский форум ежегодно собирает тысячи участников из Европы, Азии, Африки и даже Америки. Каждый год в рамках форума с иностранными инвесторами заключаются соглашения и контракты, но взаимодействия с представителями Великобритании представляет наибольший интерес, т.к. именно эта страна является одним из «лидеров» в отрицательном отношении к Крыму и РФ.