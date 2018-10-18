Занятия в Керченском политехническом колледже возобновятся в понедельник

Студенты Керченского политехнического колледжа снова начнут ходить на пары.

Занятия в колледже в Керчи, где студент 4 курса Владислав РОСЛЯКОВ устроил стрельбу и взорвал бомбу, возобновятся с понедельника в аудиториях других корпусов. Об этом Риа Новости сообщила министр просвещения Российской Федерации Ольга ВАСИЛЬЕВА.

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«С понедельника ребята войдут в аудитории других корпусов. Вы знаете, что у колледжа несколько помещений», — сказала она журналистам.

ВАСИЛЬЕВА отметила, что Керченский политехнический колледж считается очень хорошим, в нем учатся 300 человек, работает «прекрасный коллектив».

Напомним, что в среду в учебном заведении один из студентов открыл стрельбу по учащимся и преподавателям колледжа. В результате этого погибли и пострадали люди.

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