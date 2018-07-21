Запрос об уничтожении памятников древности в Керчи

Обращение получили: Администрация президента России; Департамент государственной охраны культурного наследия Министерства культуры России; Министерство культуры Крыма; Государственный комитет по охране культурного наследия Крыма; ФГБУ науки «Институт археологии Российской академии наук»; ГБУ РК «Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник»; Прокуратура города Керчи; Администрация города Керчи; Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры; Исполком Общероссийского народного фронта; Общественный совет Керчи.

15 сентября 2016 года президент России В. В. ПУТИН и глава правительства Д. А. МЕДВЕДЕВ во время посещения Керчи, осмотрели Большую Митридатскую лестницу и поручили привести историческую достопримечательность в порядок, пообещав выделить на реализацию проекта до 1,5 млрд рублей. Присутствовал и глава Крыма С. В. АКСЕНОВ. При этом президент отметил, что древние трофеи и артефакты, найденные во время раскопок в районе Митридатских лестниц в Керчи, необходимо перевести в статус музейных ценностей и не допустить их расхищения.

24 июня 2017 года президент попросил главу Крыма ускорить реставрацию Митридатской лестницы в Керчи и привлечь, при необходимости, московские структуры для помощи в ремонте. Средства имеются в избытке: были привлечены специалисты культурной столицы, Санкт-Петербурга: ООО «Северо-Западное Проектное Бюро» под руководством Евгения Алексеевича МОЧАЛИНА, ООО «Меандр» под руководством Елены Николаевны ЗАВАДСКОЙ, и ООО «Геоизол» под руководством Елены Борисовны ЛАШКОВОЙ. Но таких ли результатов следовало ожидать от проекта, обеспеченного широким финансированием, а также вниманием руководителя страны? — Древности просто уничтожили.

Просим произвести проверку законности и обоснованности осуществления противооползневых работ на склоне горы Митридат в Керчи, которые привели к полному уничтожению культурного слоя античности и средневековья на площади до 1 гектара.

6 июля 2018 года в Facebook были опубликованы фотографии склона, снятые с помощью дрона 5 июля и демонстрирующие масштаб разрушительных действий. Весь склон на территории до 1 гектара покрыт нагелями (не исключено и присутствие призматических свай) и залит цементным раствором.

Технология предполагает погружение на глубину до 50 метров буроинъекционных свай, вымывание грунта вокруг них и заполнение освободившегося пространства цементом — в результате образуется железобетонная свая. Из более тысячи таких конструкций создано целое свайное поле, на котором будет закреплена металлическая сетка.

Такое жестокое по отношению к культурному наследию укрепление склона, отстоящего далеко от лестницы, а тем более её исторической части, проводится под видом предпроектных работ (сообщается, что проект в настоящее время не утверждён) в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) по реставрации объекта федерального значения комплекса Большой Митридатской лестницы. При этом предварительные археологические изыскания на участке склона не проводились. В настоящий момент культурные слои получили непоправимый урон от нанесённых ему повреждений. Помимо этого, свайное поле и металлическая стяжка препятствует проведению дальнейших археологических исследований этой громадной и потенциально представлявшей большую историческую ценность территории.

На фотографиях 8 июля более близкого масштаба видно бесчисленное количество изъятых и вымытых из земли фрагментов древней керамики, фрагментов амфор с остатками художественной отделки, разламываемый тяжёлой техникой стилобат музея древностей 1835 года постройки и остатков исторической подпорной стены. У основания склона прорыта траншея, куда стекают потоки цементного раствора с горы.

Гора Митридат — это ценнейший археологический объект с плотной стратиграфией культурных слоёв, свидетельствующих о деятельности человека на протяжении 27 веков. Благодаря новым раскопкам, сделанным в последние годы Боспорской экспедицией, Керчь получила статус древнейшего города России. Древнегреческий автор Страбон, живший в I веке до Рождества Христова, пишет в своей «Географии» (VII книга, с. 310): «Пан­ти­ка­пей пред­став­ля­ет собой холм, насе­лен­ный со всех сто­рон в окруж­но­сти на 20 ста­дий [3–4 км]. На восточ­ной сто­роне горо­да нахо­дит­ся гавань и вер­фи при­бли­зи­тель­но на 30 кораб­лей; есть там и акро­поль». Это подтверждается археологическими изысканиями. Городище поставлено на учёт Постановлением Совета Министров УССР от 21.07.1965 г. № 7 11, уч. № 51. Охранная зона утверждена Решением Крымского облисполкома от 15.01.1980 г. № 16 на площади 127 гектар. Охранный номер 010017-Н.

Кроме того, территория исследований полностью расположена в границах комплексной охранной зоны исторического ареала города Керчь, в зоне регулированной застройки, определённой научно-проектной документацией, утвержденной приказом Министерства культуры и туризма Украины «Об утверждении научно-проектной документации о границах и режимах использования зон охраны памятников и исторических ареалов и внесении объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины» от 03.02.2010 г. № 580/0/16-10.

Работы по укреплению склона ведутся на территории утраченного музея древностей и выше. Есть вероятность, что историческое здание, составлявшее с Большой Митридатской лестницей единый комплекс, как и с часовней Стемпковского на вершине горы по оси лестницы, целенаправленно исключили из проекта реставрации. Прилагаемая к обращению выписка из Единого государственного реестра недвижимости говорит о том, что уже во время разработки проекта реставрации лестницы и проведения работ по консервации разрушившейся части, 6 декабря 2016 года на исторической территории музея древностей был выделен участок размером ровно 10 соток с кадастровым номером 90:19:010109:1393, который имеет назначение не «Историко-культурная деятельность» или «Для размещения иных особо охраняемых историко-культурных объектов», а «Отдых (рекреация), общественное питание».

Это свидетельствует о том, что правообладатель в лице муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, оформивший участок в собственность 22 февраля 2018 года (номер государственной регистрации 90:19:010109:6004-90/090/2018-1), планирует сооружение на этом месте гостиницы, развлекательного заведения, ресторана или кафе. Не исключено, что участок и вовсе готовится к продаже в частные руки. А для предстоящей стройки и проводится за государственный счёт дорогостоящее укрепление склона.

Статья 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ гласит:

«1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей».

Не для того ли территория музея древностей (кадастровый номер 90:19:010109:1393) была заблаговременно выделена в 2016 году в отдельный участок с назначением рекреация и общественное питание, дабы впоследствии не включать её в территорию комплекса Большой Митридатской лестницы и Обелиска Славы площадью 16 321,15 кв. м, утверждённой постановлением администрации города Керчи от 13.02.2018 г. № 294/1-п «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, полученного путём перераспределения между землями и земельным участком с кадастровым номером 90:19:010109:26613, находящихся в муниципальной собственности»?

Охранная зона существенно расширена на юг от 4 яруса и останавливается ровно на кадастровой границе участка в 10 соток на месте музея древностей. Тогда как, согласно статье 3.1 Федерального закона 25.06.2002 г. № 73-ФЗ:

«2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц. Границы территории объекта культурного наследиямогут не совпадать с границами существующих земельных участков.

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия наосновании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития. Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном настоящей статьей для утверждения границ территории объекта культурного наследия».

В результате, неотъемлемая, как и часовня Стемпковского, часть единого комплекса Большой Митридатской лестницы — музей древностей — была исключена из охранной зоны, что принципиально усложняет задачу восстановления утраченного памятника истории и архитектуры (стилобат здания сохраняется) и, напротив, делает законным продажу этого участка или застройку его объектами «целевого назначения», например, гостиницей или кафе.

Между тем Малая, Константиновская, лестница включена в состав комплекса и объекта охраны, хотя не имеет с Большой Митридатской лестницей ни исторической (построена в 1866 году), ни функциональной связи. Константиновская лестница должна быть включена в состав другого объекта охраны культурного наследия — кладбищенской Афанасьевской церкви 1864 года постройки, ибо возводилась для обеспечения доступа к ней.

На прилагаемом сводном плане археологических раскопов XIX, XX, XXI веков городища Пантикапей, составленном в 2016 году А. П. Пигиным при помощи археологов В. П. Толстикова и Н. Ф. Федосеева, нанесены синим цветом границы объекта культурного наследия федерального значения «Лестницы Большие и Малые», красным — зона текущих противооползневых работ (может быть ещё больше с учётом длины анкеров), зелёным — территория музея древностей, выделенная городом под застройку или продажу. На плане также обозначены цифрами: I — основание музея древностей; Iа — помещения церковной сторожки и колокольни; 2 — раскоп А. Е. ЛЮЦЕНКО 1864 года; 7 — раскоп Ю. Ю. МАРТИ 1930 года; 8 — раскопы А. А. БОБРИНСКОГО 1891 года; 12 — раскопы В. Д. БЛАВАТСКОГО 1945 года.

Как можно видеть на плане, территория, отведённая под свайное поле, представляла большой исторический интерес для археологов разных эпох, однако большая её часть осталась неизученной археологически и теперь уничтожена. Разрушение культурного слоя произведено не только в границах комплексной охранной зоны исторического ареала города Керчь, но в значительной степени на территории объекта культурного наследия федерального значения «Лестницы Большие и Малые».

Кроме того, видно, что участок в 10 соток на месте музея древностей отведён без учёта границ утраченного памятника, что ещё раз доказывает намерение городских властей использовать его вне задач реконструкции памятника истории и архитектуры Керчи или для продажи.

Многолетний руководитель ​Боспорской​ археологической экспедиции Владимир Петрович ТОЛСТИКОВ подтвердил, что лишь малая часть участка проведения противооползневых работ исследовалась ​археологически​. По его словам, там можно было ожидать сложные по своему составу и насыщенные керамикой насыпи, которые образовались и в античности, и в результате перемещения культурных слоёв сверху вниз. Если говорить о позднеантичном и раннесредневековом времени, когда на горе уже не было акрополя и города, то это 2–3 метра богатого материалом золистого слоя древних свалок, возможны и полуразрушенные погребения раннесредневекового некрополя.

9 июля заведующий отделом археологического наследия Государственного комитета по охране культурного наследия Крыма (Госкомитет) Денис Эдуардович ЧИХРАДЗЕ был подробно извещён в телефонном разговоре и по email о том, что на Митридате проводятся разрушительные для археологии работы. Но в течение нескольких дней он никак не отреагировал на эти сведения, а также отказался предоставить возможность переговорить с неким заместителем председателя Госкомитета, хорошо осведомлённым о ходе работ в Керчи в рамках ФЦП, и даже не назвал его имя.

В этой связи возникает ряд вопросов:

Какое отношение работы по укреплению отдалённого склона имеют к реставрации лестницы? Какие органы власти, ведомства и учреждения принимали участие в выдаче разрешения на проведение этих работ? На каком основании музей древностей и часовня исключены из проекта реставрации комплекса? Почему не проводились спасательные археологические раскопки на склоне и на территории музея древностей 1835 года постройки? Почему был выбран метод глубокого техногенного вмешательства в грунт вместо восстановления исторической подпорной стены и изоляции грунта от дождевых вод? Почему при обнаружении объектов древнего культурного слоя рабочие не остановились и не пригласили археологов? Почему Госкомитет не назначил производство археологического исследования? Почему другие ответственные учреждения не наблюдали за производством работ на территории трёх охранных зон разного значения и своевременно не остановили их? Почему виновные в разрушении культурных слоёв горы Митридат до сих пор не привлечены к ответственности?

По комплексу Большой Митридатской лестницы на сайте Госкомитета размещены следующие документы:

Документ 1 от 21 марта 2018 года — Акт государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации «Объект культурного наследия федерального значения: «Лестницы Большие и Малые» середина XIX века, конец XIX века (Республика Крым, г. Керчь, ул. Театральная, ул. 23 Мая 1919 года)».

Документ 2 от 30 марта 2018 года — Приказ об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия федерального значения «Большие Митридатские лестницы», постройка конца XIX в. — начала XX в. по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Театральная — гора Митридат.

Документ 3 от 26 июня 2018 года — Акт государственной историко-культурной экспертизы раздела, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов археологического наследия при производстве земляных строительных работ на земельном участке ориентировочной площадью 2,3557 га, подлежащем хозяйственному освоению, по объекту: «Лестницы Большие и Малые» середина ХIХ века — конец ХIХ века (Республика Крым, г. Керчь, ул. Театральная, ул. 23 Мая 1919 года).

Для начала обратимся к Документу 2. Название объекта дано неверно: «Большие Митридатские лестницы» — в Керчи существует единственная Большая Митридатская лестница, а объект охраны включает и Малую Константиновскую лестницу. Регистрационный номер не указан — 911520358940006 (ЕГРОКН). Отмечено, что паспорт культурного объекта отсутствует, тогда как в Документе 1 на стр. 9 указано, что он существует с 2012 года. Постройка датируется концом XIX века — началом XX века, тогда как первый ярус лестницы был сооружён в 1833 году, а два последующих — до 1840 года. Грубая и, по-видимому, умышленная ошибка в датировке должна быть наказуема, так как пересматривает значение памятника, построенного в период первоначального планирования и застройки русского города Керчь.

Участок укрепления склона примерно наполовину находится в границах охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Митридатские лестницы Большая и Малая»: в соответствии с распоряжением Правительства от 17.10.2015 г. № 2073-р лестницы включенны в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации — кадастровый номер 90:19:010109:27165, право зарегистрировано на объект с площадью 16 180,5 кв. м. Однако проведение данных работ на склоне не соответствует пунктам 14, 16 и другим охранного обязательства:

«14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обязано (обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия: Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым.

Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологического наследия, обязан:

— обеспечивать неизменность внешнего облика;

— сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

— организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на данном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ: «Подкультурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы». Таким образом, даже сам по себе фундамент и стилобат музея древностей являются культурным слоем, требующим археологических исследований.

Статья 36 того же Федерального закона гласит: «3. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных,земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 настоящего Федерального закона, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 настоящего Федерального закона особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.

В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в пункте 4 настоящей статьи работ, к выявленным объектам культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия уведомляет лиц, указанных в пункте 5 настоящей статьи, о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктами 1–3 статьи 47.3 настоящего Федерального закона.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяетмероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 настоящей статьи, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

В случае принятия решения об отказе во включении указанного в пункте 4 настоящей статьи объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения региональный орган охраны объектов культурного наследия направляет копию указанного решения и разрешение на возобновление работ лицу, указанному в пункте 5 настоящей статьи.

Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы,проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.

Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет меры по обеспечению сохранности указанных в настоящем пункте объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства. Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия».

Проводящиеся противооползневые работы повреждают культурные слои на глубину до 30 метров. Статья 40 того же закона гласит: «2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 настоящего Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов». Но спасательные археологические работы не проводились и до сих пор не проводятся.

Рассмотрим Документ 1. Допустимо ли, чтобы государственную историко-культурную экспертизу проводили три инженера-строителя? Тем не менее государственные эксперты Рудницкий Д. В., Воробьева Е. В., Рубель А. А. взяли на себя ответственность за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы документации по реставрации объекта культурного наследия федерального значения: «Лестницы Большие и Малые». Неудивительно, что по мнению инженеров возможно устроить плотное свайное поле на месте культурной территории городища Пантикапей, основанного в VII веке до Рождества Христова.

В исторической справке имя градоначальника указано неверно: «Стемиковский». Сообщается, что по его замыслу лестницы в 432 ступенисвязывала центр города и вершину горы. Это в корне неверно: лестница имела 3, а не 4 яруса и связывала центр нового города с музеем древностей на склоне горы Митридат, который, как и находящаяся на оси часовня, венчавшая вершину горы и перспективу лестницы, олицетворяли собой античный Пантикапей, будучи выстроены в подражание классическим образцам. Проектировщики и эксперты нарочно обходят стороной эти два здания, построенные вместе с лестницей, чтобы избежать необходимости постановки вопроса об их обязательном включении в состав объекта охраны и последующего восстановления. Ошибочно называются и даты реставрационных работ в 1970-х, хотя они проводились в 1985–1988 годах, о чём сохранилась обширная документация в ГУП «Комплексная архитектурно-реставрационная мастерская „Крымпроектреставрация“». О функциональной задаче Константиновской лестницы — обеспечить доступ к новой церкви — тоже ничего не сказано. Среди дефектов Большой Митридатской лестницы вовсе не называется утрата значительной части исторической кладки.

В проекте обозначено 2 оползневых массива без локализации — предлагается: «В целях обеспечения устойчивости склона по разрезу предусматривается устройство анкерных полей из грунтовых анкеров Geoizol MP 40/18, расположенных с шагом 1,5 х 1,5 метра. В месте расположения анкерного поля выполняется поверхностное закрепление склона тросово-сетчатой системой „Hold Net“ совместно с противоэрозионным материалом „Энкамат 7020“ и гидропосевом многолетних трав».

Анкеры Geoizol MP 40/18 представляют собой буроинъекционные сваи внешним диаметром 40 мм и внутренним 18 мм. Согласно описанию технологии на официальном сайте «Геоизол»: «Весь процесс выполнения элемента происходит на одном технологическом этапе. Штанга одновременно является буровым и инъекционным инструментом. Сразу с началом бурения производится инъекция (через внутреннее отверстие буровой трубы под давлением 5–10 бар) промывочной цементной смесью(отношение вода/цемент — 0,7–0,8). Цементная смесь, проникая в структуру грунта, стабилизирует стены скважины, устраняя необходимость применения обсадных труб. При этом штанга вместе с соединителями (муфтами) остаётся в скважине, выполняя функцию центрального армирования сваи. Для обеспечения защитного слоя и проектного положения штанги применяют центраторы».

В результате бурения Geoizol MP 40/18 образуется скважина в несколько раз шире диаметра анкера. Анкеры объединяются муфтами, и общая длина такой сваи может достигать 50 м. Используется портландцемент общестроительного назначения. Таким образом, через каждые 1,5 метра в культурный слой горы Митридат забурена свая около 10 см и глубиной не менее 12 м (по заявлению строителей в интервью СМИ — до 30 м), кроме того, грунт подвергнут вымыванию и цементированию.

В описании основных решений проектной документации касательно третьего яруса не упоминается необходимость изучения состояния и обеспечения доступа к резервному штабу Черноморского флота, для строительства которого накануне войны был разобран правый пролёт третьего яруса лестницы. Данное сооружение является памятником войны, но доступ к нему в настоящее время закрыт, так как во время отступления 1941 года проход был взорван. В настоящее время оба входа, расположенные на месте разобранного пролёта упираются в железную дверь, за которой — обвал. Для восстановления разрушенной части третьего яруса придётся демонтировать подпорную железобетонную стену и один из входов. Тем не менее на реставраторах, помимо необходимости восстановления лестницы, лежит задача обследовать штаб, а при его сохранности — обеспечить доступ к этому замечательному памятнику войны. Замалчивать его существование и упрощать тем самым задачу реставрации лестницы недопустимо и это противоречит Федеральному закону 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, другим правилам и нормам сохранения культурного наследия.

Проектом предусматривается устройство асфальтобетонного покрытия проездов улиц, проходящих по реконструируемому объекту и основания под них, тогда как данная историческая среда предполагает исключительно брусчатку. На Константиновской лестнице предполагается воссоздание грифонов и дверных проёмов, которых там никогда не было.

Диссонирующий с исторической лестницей 4 ярус предполагается полностью разобрать и собрать заново в том же виде, но на мощном фундаменте. Также заново будут отстроены части исторической лестницы (первые 3 яруса). Тогда почему невозможно воссоздание музея древностей и часовни, проекты которых имеются и которые являются неотъемлемой исторической и функциональной частью Большой Митридатской лестницы?

На склонах Митридата ведётся хаотичная застройка, вместо фасадов, выходящих на улицу, появляются бесконечные ряды заборов, всюду соседствуют трущобы с новыми особняками, выкрашенными в пёстрые цвета. А когда речь заходит о восстановлении выдающихся памятников местной истории и архитектуры: часовни Стемпковского и музея древностей, Государственный комитет по охране культурного наследия или другие государственные органы и учреждения находят многочисленные предлоги создать невозможные условия для их реконструкции, даже когда впервые государством выделяются огромные средства на эти цели. Вместо этого, деньги направляются на неоправданно дорогие противооползневые работы с сопутствующим и безнаказанным разрушением культурного наследия страны.

Насколько вообще оправдано существование Государственного комитета по охране культурного наследия, очень часто выступающего на стороне застройщика или владельца карьера, а не в интересах памятников? Данное учреждение действует только в Крыму и отсутствует в других регионах России — его функции должно выполнять Министерство культуры.

Наконец Документ 3 являет собой государственную экспертизу по археологическим исследованиям. Эксперт Юрий Павлович Зайцев проверил отчёт по археологическим изысканиям, состоящим лишь из двух шурфов площадью по 1 кв. м: у основания исторической лестницы (глубиной 1,1 м) и на её вершине — на террасе, ведущей к музею древностей (глубиной 0,5 м). В обоих случаях даже при столь малой глубине исследования были обнаружены нетронутые культурные слои.

По первому шурфу: «В слое плотного влажного суглинка коричневого цвета выявлены признаки неповреждённого культурного слоя — три фрагмента стенок оранжевоглиняных амфор, два фрагмента стенок поливных сосудов с рифлением, один фрагмент венчика оранжевоглиняной амфоры, два фрагмента донцев красноглиняных столовых сосудов, один фрагмент стенки красноглиняного тарного сосуда. На дне шурфа на глубине 1,10 м выявлен фрагмент единой каменной кладки стены из крупных известковых камней. На этом уровне работы в шурфе были остановлены».

По второму шурфу (GPS-координаты ошибочно совпадают с первым шурфом): «В слое плотной золистой супеси светло-коричневого цвета выявлены признаки неповрежденного культурного слоя — четыре фрагмента стенок оранжевоглиняных амфор, один фрагмент стенки красноглиняной амфоры, два фрагмента венчиков розовоглиняных столовых сосудов. В западном и южном бортах шурфа на глубине 0,50 м выявлена могильная яма с золистым заполнением серого цвета. Контур ямы вытянут в направлении северо-запад — юго-восток».

Даже эти скромные археологические изыскания доказывают, что и на территории, попавшей под свайное поле, находились нетронутые культурные слои периода античности и средневековья. Более того, о частичном изучении этого участка в верхней части склона сообщается в Документе 3 следующее: «После Великой Отечественной войны в 1945 году под руководством В. Д. Блаватского (1899–1980 годы) начались планомерные раскопки древнего города. В „Кратких сообщениях о докладах и полевых исследованиях института истории материальной культуры“ № 17 за 1947 год опубликована статья „Раскопки Пантикапея в 1945 году“. Блаватский ставит перед собой задачи уточнения границ заповедника по южному и северному склону горы Митридат и проведений обследования на городище. На восточном склоне раскопки велись на месте главной части Пантикапея — акрополя. Недалеко от памятника Стемпковского были обнаружены пять барабанов баз колонн ионийского ордера. Верхняя часть раскопанного культурного слоя относится к римскому времени. Для получения более полной картины исследователь решил провести раскопки еще в одном месте — над старым зданием музея. Здесь были найдены остатки стен, значительное количество фрагментов посуды VI–II века до н. э., куски цветной штукатурки и пр.Раскоп на северном склоне Митридата обнаружил семь зерновых ям. Также обнаружены фрагменты черепицы, остатки остродонных амфор, рифленых сосудов и кухонной посуды. На крутом склоне горы были обнаружены два больших мраморных блока. На одном из них есть упоминание о боспорском царе Тиберии Юлии. Но главной целью был Верхний Митридатский раскоп, находящийся в черте древнего акрополя. Там было обнаружено 11 культурных слоев от VI века до н. э. до IV века н. э.».

Также в Документе 3 сообщается: «По данным архивов Керченского заповедника и военно-поисковых организаций, немецким картам и схемам периода Великой Отечественной войны, фотографиям установлено, чтона территории участка обследования располагалось немецкое оккупационное кладбище 1943 года ориентировочной площадью 700 кв. м. Кладбище неоднократно подвергалось разновременным разграблениям и было частично раскопано в 1995 году Республиканским благотворительным фондом „ЮГ“ под руководством В.В. Рыбки». Речь как раз идёт о подножии склона, на которым ныне ведутся противооползневые работы.

В Документе 3 отмечается: «Режим использования комплексной охранной зоны исторического ареала города Керчь направлен на обеспечение сохранения исторической среды с возможностью воспроизведения её утраченных ценных элементов; сохранения исторически ценной планировочной структуры, застройки, ландшафта, с устранением дисгармоничных зданий и созданием благоприятных условий для осмотра достопримечательностей.

Большая Митридатская лестница и проходящие через неё террасы находятся в границах второго режима использования. Режим включаетосуществление ремонтных работ по восстановлению несущей способности подпорных стен между улицами, реставрацию памятников, санацию застройки, реставрацию фасадов, модернизацию застройки без нарушения ее стилевых характеристик и традиционных строительных приемов. Кроме памятников архитектуры и истории, а также вновь выявленных объектов культурного наследия, расположенных на этой территории, здесь должны быть сохранены все постройки, которые классифицированы как градоформирующие объекты и внесены в список «Рядовая историческая застройка, характерная для конца ХІХ — начала ХХ века».

На всех участках зоны охраны археологического культурного слоя 2-й категории до начала земляных или строительных работ в пределах этой зоны должна осуществляться историко-культурная экспертиза, выполненная на основании натурного обследования или разведочного шурфования в пределах территорий. Если в результате проведенной историко-культурной экспертизы в рамках территорий, предусмотренных планами размещения строительства, будут найдены остатки археологических объектов, до начала строительства на этих участках необходимо выполнить полные археологические исследования (раскопки).

Разработка грунта в непосредственной близости от объектов культурного наследия допускается только при помощи землекопных лопат без резких ударов. При этом запрещается пользование ударным инструментом (ломы, кирки, клинья и пневматические инструменты).Траншеи должны выполняться без откосов, с закреплением стенок инвентарными щитами.

В ходе проведения земляных строительных работ должно проводиться периодическое освидетельствование фундаментов и несущих конструкций объектов культурного наследия. Глубина прокладки инженерных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение) должно составлять 0,7 м от планировочной отметки земли. Минимальное расстояние между объектом культурного наследия и краем траншеи должно составлять глубину траншеи. Указанное расстояние, при выполнении перечисленных условий производства работ, исключает возможность негативного влияния земляных и строительных работ на объекты культурного наследия.

При проведении работ запрещается снос объектов культурного наследия, проведение каких-либо работ на объектах культурного наследия, обеспечивается защита объектов культурного наследия от любых механических повреждений, запрещается применение тяжелой техники в непосредственной близости от объектов культурного наследия (на расстоянии 5 м от защитных кожухов), запрещается проведение земляных работ ниже уровня отметки подошвы фундаментов, запрещается замачивание грунтов в основании фундаментов объектов культурного наследия.

Если в ходе проведения земляных работ будет обнаружена находка или объект археологического характера (в том числе предмет, относящийся к периоду Великой Отечественной войны), исполнитель работ обязан приостановить их и в течение одних суток уведомить об этом орган охраны культурного наследия. Земляные работы могут быть возобновлены только по письменному разрешению органов охраны культурного наследия после завершения археологических исследований соответствующей территории за счет заказчиков указанных работ.

Основной задачей охранных мероприятий в соответствии с действующим законодательством является обеспечение физической сохранности объектов археологического наследия, а в случае невозможности обеспечить такую сохранность — спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов объектов археологического наследия, которые непосредственно попадают в зону земляных и строительных работ.

В отношении участка распространения археологического культурного слоя 2-й категории, расположенного на территории земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, на территории которого предполагается проведение земляных строительных работ, угрожающих его физической сохранности, возможны следующие мероприятия, направленные на обеспечение его сохранности:

Учитывая то обстоятельство, что в заложенных стратиграфических шурфах зафиксирован как стратифицированный, так и нестратифицированный культурный слой, а также значительное антропогенное воздействие на территорию в новое и новейшее время в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ необходимо проведение археологических наблюдений на территории производства земляных строительных работ на площади 22 337 кв. м.

В случае выявления в ходе археологических наблюдений признаков культурного слоя, не подвергшегося разрушению, в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ необходимо проведение спасательных археологических полевых работ (раскопок), с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в границах территории проведения земляных строительных работ».

Как же возможно было в таком случае создание поля из буроинъекционных свай на территории охранной зоны памятника федерального значения без предварительных спасательных археологических работ? Почему не была проведена историко-культурная экспертиза?

Просим принять зависящие меры для привлечения всех виновных к ответственности. Просим пересмотреть решение об исключении территории музея древностей из охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения: «Лестницы Большие и Малые» и включить утраченные здания музея древностей и часовни Стемпковского в проект реставрации Большой Митридатской лестницы как неотъемлемые её части.

18 июля 2018 года.

К. Н. и В. Н. Ходаковские.

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