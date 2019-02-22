Запуск электропоездов через Крымский мост позволит увеличить турпоток на полуостров

Упрощенная транспортная логистика откроет новые возможности для Краснодарского края и Республики Крым в сфере туризма. Об этом заявил председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей ЧЕРНЯК на Региональном туристическом форуме в Сочи.

На площадках форума обсуждалось множество насущных вопросов, но основная дискуссия касалась открытия движения поездов по Крымскому мосту через Керченский пролив.

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«Крым и Краснодар заинтересованы в увеличении турпотока, потому запуск электропоездов между регионами позволит расширить рамки курортного сезона. Для привлечения еще большего количества отдыхающих будут разработаны туры выходного дня, синхронизирован и перераспределен график проведения событийных мероприятий», — рассказал ЧЕРНЯК.

Глава профильного Комитета Госсовета также подчеркнул, что запуск туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства» поможет привлечь еще больше туристов в регионы Кубани и Крыма.

Данная информация размещена на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым.