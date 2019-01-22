Завершается этап спасательной операции по сбору пострадавших моряков

За 12 моряками, пострадавшими в результате пожара, был выслан буксир морской спасательной службы «Меркурий». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Крыма.

«Буксир забрал на борт 11 спасенных моряков, а также тела 10 погибших. В данный момент судно направляется в аварийно-спасательному судну «Спасатель Демидов», чтобы забрать на борт 12-го пострадавшего, после чего направится в порт Керчь», — сообщает источник в экстренных службах Крыма.

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Состояние выживших оценивается, как удовлетворительное, по информации Росморречфлота.

В Керченской горбольнице №1 для пострадавших подготовлены места в отделениях и операционных хирургии, реанимации и травматологии.