Завершается строительство железнодорожных опор на Крымском мосту

Строительство железнодорожных опор на Крымском мосту уже практически завершено.

«Железная дорога через Керченский пролив начала строиться одновременно с автодорогой, в феврале 2016 года, но по графику она сдается позже — в 2019-ом. Почти за 30 месяцев погружены все сваи, сформированы 300 из 307 железнодорожных опор высотой от 5 до 35 метров, собрано свыше 110 тысяч тонн из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов», — сообщает «РИА Новости Крым».

Читайте: Строительство ж/д подходов к Крымскому мосту с высоты птичьего полета: ВИДЕО

Железнодорожную часть Крымского моста строят по графику, причём стройка продолжается круглосуточно и без выходных. Работа идет по всей трассе, длина которой составляет 19 километров.

Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Движение поездов начнется в 2019 году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.