Завершается строительство железнодорожных опор на Крымском мосту

Завершается строительство железнодорожных опор на Крымском мосту

Строительство железнодорожных опор на Крымском мосту уже практически завершено.

«Железная дорога через Керченский пролив начала строиться одновременно с автодорогой, в феврале 2016 года, но по графику она сдается позже — в 2019-ом. Почти за 30 месяцев погружены все сваи, сформированы 300 из 307 железнодорожных опор высотой от 5 до 35 метров, собрано свыше 110 тысяч тонн из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов», — сообщает «РИА Новости Крым».

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Железнодорожную часть Крымского моста строят по графику, причём стройка продолжается круглосуточно и без выходных. Работа идет по всей трассе, длина которой составляет 19 километров.

Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Движение поездов начнется в 2019 году.

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