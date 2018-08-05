Завершено обследование и топографическая съемка пещеры под «Тавридой»

Учеными КФУ имени В.И Вернадского завершена топографическая съемка и обследование пещеры, найденной месяц назад под трассой «Таврида». Об этом Крыминформу стало известно от декана географического факультета Таврической академии КФУ Бориса ВАХРУШЕВА.

По его словам, исследование пещеры было опасно для жизни. Ученым постоянно попадались завалы, которые приходилось расчищать. Кроме этого, в пещере было большое количество углекислого газа.

«Нам постоянно встречались завалы и обвалы, которые приходилось преодолевать. Это очень опасные работы. Кроме того, в пещере оказалось повышенное количество углекислого газа. Минерологи из Уфы измеряли его газоанализатором, и, когда я там работал, уровень достигал 3,8 при том, что 4,0 – это смертельный уровень содержания. Ребята работают в таких условиях, что иногда выходят в полусознательном состоянии. Поэтому то, что мы сейчас там делаем, это подвиг», – подчеркнул Борис ВАХРУШЕВ.

Он также рассказал и о том, что до 10 августа проектантам «Тавриды» будут передан отчет, в котором будут учитываться все «нюансы» этой пещеры.

«…до 10 августа мы передадим проектантам трассы «Таврида» отчет, который будет содержать все эти материалы: профили, разрезы, связь с поверхностью, геологию и карстологию – все то, что необходимо для принятия правильного решения по защите трассы и защите пещеры», – рассказал ученый.

Он также подчеркнул, что данная карстовая полость очень уникальна и ее необходимо сохранить.

Также ученый профессор рассказал, что в будущем эту пещеру можно сделать экскурсионной, но вход тогда нужно сделать с другой стороны, подальше от трассы.

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