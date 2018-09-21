Завершилось асфальтирование дороги к Крымскому мосту

Компания «ВАД» завершила работы по укладке верхнего слоя покрытия керченского автоподхода. Ограничения в движении транспорта по керченскому автоподходу к Крымскому мосту будут сняты в воскресенье.

Генеральный подрядчик строительства автоподхода к Крымскому мосту завершил укладку верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на автоподходе к Крымскому мосту. Об этом сообщил пресс- секретарь строительного управления АО «ВАД» в Крыму Григорий Назаров.

«Укладка верхнего слоя покрытия на автоподходе завершена. Движение транспорта по четырем полосам будет запущено в воскресенье во второй половине дня. Сейчас на двух полосах автодороги наносится дорожная разметка из термопластика со светоотражающими элементами. Разметка двух оставшихся полос, по которым сейчас едет транспорт, будет проведена без ограничения движения».

На время укладки верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона с сентября на автоподходе была изменена схема движения автотранспорта. Для того, чтобы дорожники могли проводить работы, движение по двум из четырех полос автоподхода поочередно было перекрыто, кроме того, изменялась схема движения транспорта, направляющегося в Керчь.

Информация о планируемых изменениях в движении была направлена в СМИ и размещена на официальном сайте Госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым пресс-службой ведомства в начале августа.

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Керченский автоподход к Крымскому мосту – это первая в России дорога, асфальтобетоннное покрытие которой изготовлено по системе Суперпейв. Согласно этой системе состав асфальтобетонной смеси подбирается с учетом местных климатических условий и перспективной интенсивности движения. В отличие от асфальтобетонных смесей, изготовленных по ГОСТу, одинаковому как для северных, так и для южных дорог, состав асфальтобетона для автоподхода проектировался исключительно для Крыма с учетом максимальных температурных колебаний в Керчи за последние 20 лет.

При проектировании смесей в лабораторных условиях испытываются трисостояния вяжущего компонента: исходное после изготовления, после процесса укладки и после 15 лет эксплуатации – эти процессы имитируются при помощи специализированного оборудования. Точное соответствие битума установленным требованиям на всех этапах проверки позволяет спроектировать оптимальный состав асфальтобетонной смеси, способный противостоять колеообразованию,

усталостным и температурным растрескиваниям.

Асфальтобетон на автоподходе укладывается в три слоя и состоит из верхнего слоя основания, который укладывается на щебенчатое основание дорожной одежды, нижнего и верхнего слоев покрытия. К моменту пуска рабочего движения по автодороге, которое состоялось в мае одновременно с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту, на автоподходе было уложено два слоя асфальтобетона. Укладку верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона перенесли на сентябрь, чтобы не затруднять движение автотранспорта в разгар курортного сезона.

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