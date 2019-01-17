Завершился первый этап ремонта поврежденного корпуса Керченского политеха

Строители завершили аварийно-восстановительные работы в здании колледжа в Керчи. Капитальный ремонт здания начнется этим летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования, науки и молодежи Крыма.

Министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья ГОНЧАРОВА 24 декабря сообщала, что на аварийно-восстановительные работы в колледже из бюджета Крыма выделено 9 200 000 рублей. Еще 114 000 000 рублей заложено в республиканском бюджете 2019 года для капитального ремонта колледжа.

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«Первая стадия работ по восстановлению керченского колледжа завершена. Капитальный ремонт, запланирован на лето 2019 года», — сообщил собеседник агентства.

Ранее глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН сообщал, что в результате взрыва пострадали помещения на первом этаже здания. Занятия в поврежденном корпусе колледжа возобновились в конце декабря 2018 года после выполнения основного объема аварийно-восстановительных работ.

Напомним, что 17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. В результате этого пострадали и погибли люди. Нападавший покончил с собой.