Завод «Крымский титан» должен компенсировать государству все затраты от ЧС

Завод «Крымский титан» должен компенсировать государству все затраты от ЧС

Сергей АКСЕНОВ заявил, что владельцы завода «Крымский титан» должны компенсировать все затраты государству от чрезвычайной ситуации в Армянске.

Как только будут письменные заключения и рекомендации Росприроднадзора и Роспотребнадзора, то Правительство Крыма тут же сделает выводы, какой мощности должно быть производство, какие виды растворов для локализации ситуации нужно будет применять, передает РИА Новости Крым.

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 «Учитывая, что ситуация имеет признаки чрезвычайной, государство будет вкладывать средства, но считаю, что затраты должны быть компенсированы владельцами завода «Крымский титан». Это справедливо», — сказал Сергей АКСЕНОВ.

 

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