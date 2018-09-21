Завод «Крымский титан» должен компенсировать государству все затраты от ЧС

Сергей АКСЕНОВ заявил, что владельцы завода «Крымский титан» должны компенсировать все затраты государству от чрезвычайной ситуации в Армянске.

Как только будут письменные заключения и рекомендации Росприроднадзора и Роспотребнадзора, то Правительство Крыма тут же сделает выводы, какой мощности должно быть производство, какие виды растворов для локализации ситуации нужно будет применять, передает РИА Новости Крым.

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«Учитывая, что ситуация имеет признаки чрезвычайной, государство будет вкладывать средства, но считаю, что затраты должны быть компенсированы владельцами завода «Крымский титан». Это справедливо», — сказал Сергей АКСЕНОВ.

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