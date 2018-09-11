Завод «Крымский титан» оштрафовали за негативное воздействие на экологию

Завод «Крымский титан» оштрафовали за негативное воздействие на экологию

Завод «Крымский титан» оштрафовали на 736,8 млн рублей за негативное воздействие на экологию.

Как было известно ранее, произошёл выброс вредного вещества с завода «Крымский титан» на севере Крыма. Причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода. Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. В настоящее время работа завода приостановлена.

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Также сообщалось, что для возобновления деятельности заводу «Крымский титан» необходима модернизация, варианты которой будут рассмотрены в ближайшие дни.

«Главный вопрос — это полная замена фильтров на трубах, которые в атмосферу производят выбросы. И стоки, что сливались в так называемый кислотонакопитель, должны быть очищены до нуля: практически на выходе должна быть питьевая вода, либо вещество, которое полностью нейтрализует воздействие всех этих вредных веществ», — отметил глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ.

Также он подчеркнул, что в случае угрозы жизни и здоровью граждан или окружающей среде, завод работать не будет. Однако, в любом случае, комплекс мер, которые необходимо выполнить, чтобы могло быть разрешено функционирование предприятия, уже определен, и предварительные итоги будут подведены к среде.

Арбитражный суд Республики Крым подтвердил взыскание с завода «Крымский титан» на 736,8 млн рублей за негативное воздействие на экологию после химического выброса на севере Крыма. Все эти средства направятся в бюджетную систему Российской Федерации. Об этом со ссылкой на республиканское управление Росприроднадзора сообщает Риа Новости Крым.

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