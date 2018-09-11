Завод «Крымский титан» оштрафовали за негативное воздействие на экологию

Завод «Крымский титан» оштрафовали на 736,8 млн рублей за негативное воздействие на экологию.

Как было известно ранее, произошёл выброс вредного вещества с завода «Крымский титан» на севере Крыма. Причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода. Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. В настоящее время работа завода приостановлена.

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Также сообщалось, что для возобновления деятельности заводу «Крымский титан» необходима модернизация, варианты которой будут рассмотрены в ближайшие дни.

«Главный вопрос — это полная замена фильтров на трубах, которые в атмосферу производят выбросы. И стоки, что сливались в так называемый кислотонакопитель, должны быть очищены до нуля: практически на выходе должна быть питьевая вода, либо вещество, которое полностью нейтрализует воздействие всех этих вредных веществ», — отметил глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ.

Также он подчеркнул, что в случае угрозы жизни и здоровью граждан или окружающей среде, завод работать не будет. Однако, в любом случае, комплекс мер, которые необходимо выполнить, чтобы могло быть разрешено функционирование предприятия, уже определен, и предварительные итоги будут подведены к среде.

Арбитражный суд Республики Крым подтвердил взыскание с завода «Крымский титан» на 736,8 млн рублей за негативное воздействие на экологию после химического выброса на севере Крыма. Все эти средства направятся в бюджетную систему Российской Федерации. Об этом со ссылкой на республиканское управление Росприроднадзора сообщает Риа Новости Крым.

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