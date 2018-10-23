Завод «Крымский титан» возобновил работу

Завод «Крымский титан» возобновил работу

Завод «Крымский титан» возобновил работу после полутора месяцев простоя. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на главу администрации Армянска Василия ТЕЛИЖЕНКО.

По словам чиновника, в субботу произошел запуск завода. На предприятии пошли все процессы. Для того, чтобы завод заработал в полную мощность, необходимо около недели.

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«В процессе запуска были взяты пробы промышленных выбросов на соответствующих источниках выброса, проведен осмотр газоочистных установок на предмет их работоспособности, а также осуществлен контроль атмосферного воздуха в пределах санитарно-защитной зоны завода», — сообщили в пресс-службе Росприроднадзора Крыма.

Правительство Республики Крым намерено до конца года направить 17 миллионов рублей на подготовку проекта строительства очистных сооружений в Армянске. Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» сообщил глава Крыма Сергей АКСЁНОВ.

Напоминаем, что ранее концентрация вредных веществ в воздухе на севере полуострова превысила допустимую норму. Тогда же было принято решение об остановке завода «Крымский титан».

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