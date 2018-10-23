Завод «Крымский титан» возобновил работу

Завод «Крымский титан» возобновил работу после полутора месяцев простоя. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на главу администрации Армянска Василия ТЕЛИЖЕНКО.

По словам чиновника, в субботу произошел запуск завода. На предприятии пошли все процессы. Для того, чтобы завод заработал в полную мощность, необходимо около недели.

Читайте: Завод «Крымский титан» оштрафовали за негативное воздействие на экологию

«В процессе запуска были взяты пробы промышленных выбросов на соответствующих источниках выброса, проведен осмотр газоочистных установок на предмет их работоспособности, а также осуществлен контроль атмосферного воздуха в пределах санитарно-защитной зоны завода», — сообщили в пресс-службе Росприроднадзора Крыма.

Правительство Республики Крым намерено до конца года направить 17 миллионов рублей на подготовку проекта строительства очистных сооружений в Армянске. Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» сообщил глава Крыма Сергей АКСЁНОВ.

Напоминаем, что ранее концентрация вредных веществ в воздухе на севере полуострова превысила допустимую норму. Тогда же было принято решение об остановке завода «Крымский титан».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.