Завораживающий вид на Крымский мост (ФОТО)

Завораживающий вид на Крымский мост не может не радовать глаз.

Команда КерчьИНФО побывала на прекрасной смотровой площадке, открывающей с территории крепости «Керчь» удивительный, завораживающий вид на самое популярное сооружение Крымского полуострова — Крымский мост.

Керчь всегда была жемчужиной Крыма, а теперь еще и, благодаря её великолепному мосту, полуостров будет соединен с материковой Россией.

Читайте: В Крыму ответили на призыв депутата Рады «уничтожить Крымский мост»

Крымский мост стал популярен не только у жителей Крыма, но и у жителей России, Украины и всего мира ещё со времён строительства. Сейчас же прославленный мост радует людей своим прекрасным видом, своими удивительными арками, невероятной длиной и красочными фотографиями.

Завораживающий вид на Крымский мост

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.