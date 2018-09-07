На Керчь надвигается циклон, затопивший Ялту

На Крым обрушилась непогода: потоп в Ялте, смерч в Феодосии. А что ожидает Керчь?
Как сообщалось ранее, Ялту накрыл сильный ливень, в результате которого город и прилежащие к нему населённые пункты были частично обесточены, затопило подвалы и подземные переходы, было затруднено движение на дорогах.
Дежурный синоптик Гидрометеорологического бюро Керчь сообщил, что циклон, затопивший Ялту, движется на север и придёт в Керчь. В связи с этим завтра в городе ожидаются ливневой дождь, гроза и шквальное усиление ветра.
Кроме того, циклон пройдёт над акваторией Чёрного и Азовского морей, что приведёт в сильному шторму.
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«Завтра ожидается сильный ливень, гроза, а также шквальное усиление ветра до 17-20 м/с. Смерчей на территории Керчи и Керченского пролива не прогнозируется».