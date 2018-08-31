Завтра перекроют дорогу к Крымскому мосту: изменится схема движения из Керчи

С 1 сентября будут изменена схема движения на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи. Дорожные работы уже начались.
Напоминаем, что завтра будет изменена схема движения на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи. Это связанно с дорожными работами по укладке верхнего слоя покрытия из щебеночного-мастичного асфальтобетона.
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Теперь, чтобы попасть на Крымский мост из Керчи необходимо совершить объезд через Приозерное или Багерово.
Подготовительные работы уже сейчас начались. На автоподходе работает дорожная фреза. Схема движения пока не изменилась.
Очень странная схема. Вообще ничего по ней непонятно. Куда машины с моста денутся и как попасть на мост?
Просто нужно будет совершить объезд через Багерово или Приозерное. Возвращаетесь в сторону Керчи и там по указателю прямиком на мост.