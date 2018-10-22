Завтра состоится собрание для студентов Керченского политехнического колледжа

Во вторник, 23 октября, в 8:30 состоится организационное собрание по вопросам продолжения обучения для студентов Керченского политехнического колледжа. Об этом сообщил достоверный источник КерчьИНФО.
Собрание состоится в третьем корпусе по адресу: улица Войкова, 5.
По словам собеседника КерчьИНФО, в среду уже начнутся занятия, а дети в этом корпусе будут учится до Нового года.
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Напомним, что в прошедшую среду в Керченском политехническом колледже произошла страшная трагедия — массовое убийство обучающихся и сотрудников образовательного учреждения одним из студентов.