Завтра в керченской картинной галерее снова покажут спектакль

Завтра в 16:00 в Картинной галерее Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (улица Театральная, 36) в рамках проекта «Гостиная на Дворянской» состоится тематическое культурно-просветительное мероприятие «Театра смелые шаги…».

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Главной темой станет знакомство с историей создания Нового любительского драматического театра (художественный руководитель Анатолий ГЕРШЗОН) и уже полюбившимися керченскому зрителю его актёрами.

В этом году театр отмечает свой первый юбилей. Театру исполняется пять лет! На данный момент — это единственный любительский театр в нашем городе. На данный момент он базируется в керченском дворце культуры «Корабел».

Каждый раз, когда театр выступает на фестивалях — это приносит ему успех:

дипломанты фестиваля «Огни рампы» (Петропавловск-Камчатский);

специальный диплом «За развитие театральной деятельности в Керченском регионе» на Всероссийском фестивале театрального искусства «Успех»;

«Гран-при», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая режиссура» на Феодоссийском театральном фестивале (ФеТеФ) 2017,2018 гг.

«Начало творческому сотрудничеству между театром и Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником положило участие актёров в театрализованных мероприятиях Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны». Творческое содружество учреждений культуры продолжается посредством проведения театральных встреч со зрителями на показах в июне, июле 2018года спектакля «Ветер шумит в Тополях» по одноимённой пьесе современного французского драматурга Жеральда Сиблейраса. Приглашаем любителей театрального искусства и поклонников керченских актёров на театральную гостиную и просмотр спектакля. Количество мест ограничено. Запись по телефону 22086 или в кассе Картинной галереи», — сообщают в пресс-службе музея-заповедника.

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