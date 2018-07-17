Завтра в Керчь вода будет подаваться с перебоями

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» информирует население Керчи о том, что в связи с проведением аварийных работ на водоочистной станции завтра вода в город будет подаваться с пониженным давлением и перебоями.

Ограничения действуют на период времени с 08:00 до 19:00.

Как сообщалось ранее на сайте КерчьИНФО, аварийные работы связаны с очисткой засорившихся вследствие сильных ветров резервуаров.

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Керченский водоканал приносит свои извинения за причиненные неудобства и напоминает, что керчанам необходимо иметь запас воды на указанный период.

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