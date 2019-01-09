Завтра в Керчи пойдет дождь и задует ветер

В ближайшие несколько дней в Крыму ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

Ранее сообщалось, что в Керчи 10 и 11 января погода будет дождливой и пасмурной, поднимется сильный ветер. Однако погода в эти дни расстроит не только керчан. Жителей всей Республики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях погоды на четверг и пятницу.

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По данным федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением южного циклона в Крыму ожидаются сложные погодные условия. На 10 и 11 января прогнозируется снег, переходящий в дождь, местами очень сильные осадки. Также обещают сильные гололедно-изморозевые отложения, туман, гололедицу и усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветра со скоростью 20-25 м/с.